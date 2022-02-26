США предложили Зеленскому помочь покинуть Киев

Чиновники администрации США предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому помощь в эвакуации из Киева в другой город или страну. Обещали успешный переезд из столицы, к которой приближаются военные РФ, сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

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Собеседник издания из Белого дома пояснил, что власти США способны помочь Зеленскому покинуть Киев так, чтобы «его не схватили или не убили наступающие российские войска».

Он добавил, что в последних телефонных разговорах украинскому президенту напоминали о «вопросах безопасности», предлагали выбрать безопасные для него места, которые позволят правительству работать непрерывно.

При этом собеседник издания из украинской власти уточнил, что Зеленский пока не давал распоряжений службам безопасности перевезти его в другой город.