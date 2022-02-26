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1 час назад

WP: Белый дом предложил Зеленскому помочь покинуть Киев

News.ru

Чиновники администрации США предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому помощь в эвакуации из Киева в другой город или страну. Обещали успешный переезд из столицы, к которой приближаются военные РФ, сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

США предложили Зеленскому помочь покинуть Киев
Фото: ReutersReuters

Собеседник издания из Белого дома пояснил, что власти США способны помочь Зеленскому покинуть Киев так, чтобы «его не схватили или не убили наступающие российские войска».

Он добавил, что в последних телефонных разговорах украинскому президенту напоминали о «вопросах безопасности», предлагали выбрать безопасные для него места, которые позволят правительству работать непрерывно.

При этом собеседник издания из украинской власти уточнил, что Зеленский пока не давал распоряжений службам безопасности перевезти его в другой город.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский заявил: ночь на субботу, 26 февраля, будет тяжёлой, поскольку может случиться штурм Киева. Потерять столицу нельзя, отметил он в обращении к соотечественникам. Украинский лидер добавил, что кроме Киева «под ударом» находятся Чернигов, Харьков и Сумы. Зеленский предупредил о штурме украинских позиций. Надо выстоять, поскольку судьба Украины решается сейчас, подчеркнул Зеленский.

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