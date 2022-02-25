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35 минут назад

В Госдепе заговорили по-русски о войне

Елена Прошина

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс попытался на брифинге попытался произнести по-русски: "Нет войне", пишет РИА Новости.

В Госдепе заговорили по-русски о войне
Фото: ReutersReuters

"Люди России не наши враги", - сказал на брифинге Прайс.

Он возложил ответственность за операцию на Украине на президента России Владимира Путина и "его друзей". После этого он попытался произнести по-русски пацифистский призыв "Нет войне".

24 февраля Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь. В Минобороны РФ подчеркнули, что российские Вооруженные силы РФ не наносят ударов по городам Украины, а высокоточные удары проводятся по объектам ПВО, военным аэродромам, авиации и инфраструктуре Вооруженных сил Украины.

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