В Госдепе заговорили по-русски о войне

"Люди России не наши враги", - сказал на брифинге Прайс.

Он возложил ответственность за операцию на Украине на президента России Владимира Путина и "его друзей". После этого он попытался произнести по-русски пацифистский призыв "Нет войне".

24 февраля Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь. В Минобороны РФ подчеркнули, что российские Вооруженные силы РФ не наносят ударов по городам Украины, а высокоточные удары проводятся по объектам ПВО, военным аэродромам, авиации и инфраструктуре Вооруженных сил Украины.