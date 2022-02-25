Абхазия признала независимость ЛНР и ДНР

Соответствующие указы подписал в пятницу, 25 февраля, президент Абхазии Аслан Бжания.
Он поручил правительству республики подготовить межгосударственные договоры о дружбе и взаимопомощи и установить дипотношения с ДНР и ЛНР.
«Поручаю правительству Республики Абхазия начать подготовку к заключению межгосударственных договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с признанными [Донецкой и Луганской народными] республиками и установлении с ними дипломатических отношений», - заявил Бжания в видеообращении к жителям республики.
21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также заключил с их главами документы о дружбе и сотрудничестве.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.