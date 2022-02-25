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40 минут назад

Абхазия признала независимость ЛНР и ДНР

Вероника Полынина

Абхазия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик, передает ТАСС.

Абхазия признала независимость ЛНР и ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующие указы подписал в пятницу, 25 февраля, президент Абхазии Аслан Бжания.

Он поручил правительству республики подготовить межгосударственные договоры о дружбе и взаимопомощи и установить дипотношения с ДНР и ЛНР.

«Поручаю правительству Республики Абхазия начать подготовку к заключению межгосударственных договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с признанными [Донецкой и Луганской народными] республиками и установлении с ними дипломатических отношений», - заявил Бжания в видеообращении к жителям республики.

Еще одна страна готова признать ЛНР и ДНР вслед за Россией

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также заключил с их главами документы о дружбе и сотрудничестве.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.

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