Абхазия признала независимость ЛНР и ДНР

«Поручаю правительству Республики Абхазия начать подготовку к заключению межгосударственных договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с признанными [Донецкой и Луганской народными] республиками и установлении с ними дипломатических отношений», - заявил Бжания в видеообращении к жителям республики.