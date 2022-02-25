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46 минут назад

В Канаде захотели запретить российскую водку из-за Украины

Елена Прошина

В канадской провинции Онтарио могут изъять из ликероводочных магазинов сделанную в России водку на фоне ситуации на Украине. Соответствующий вопрос рассматривают власти провинции, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал CTV.

В Канаде захотели запретить российскую водку из-за Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщается, с таким предложением к руководству Онтарио, где продажу крепкого спиртного регулируют местные власти, обратился один из лидеров оппозиции.

В Онтарио по просьбе украинской диаспоры уже была запрещена продажа водочной продукции, название которой содержало отсылки к СССР и Иосифу Сталину. Тогда пострадали производители водки из Румынии.

В провинции Онтарио, в частности, расположены города Оттава и Торонто.

24 февраля Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь. В Минобороны РФ подчеркнули, что российские Вооруженные силы РФ не наносят ударов по городам Украины, а высокоточные удары проводятся по объектам ПВО, военным аэродромам, авиации и инфраструктуре Вооруженных сил Украины.

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