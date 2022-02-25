В Канаде захотели запретить российскую водку из-за Украины

В канадской провинции Онтарио могут изъять из ликероводочных магазинов сделанную в России водку на фоне ситуации на Украине. Соответствующий вопрос рассматривают власти провинции, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал CTV.

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Как сообщается, с таким предложением к руководству Онтарио, где продажу крепкого спиртного регулируют местные власти, обратился один из лидеров оппозиции.

В Онтарио по просьбе украинской диаспоры уже была запрещена продажа водочной продукции, название которой содержало отсылки к СССР и Иосифу Сталину. Тогда пострадали производители водки из Румынии.

В провинции Онтарио, в частности, расположены города Оттава и Торонто.