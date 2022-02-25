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13 минут назад

«Это может быть последний раз, когда вы меня видите живым»

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров по видеосвязи с лидерами Евросоюза заявил, что это "может быть последний раз, когда его видят живым", пишет РИА Новости со ссылкой на издания Axios и Financial Times.

«Это может быть последний раз, когда вы меня видите живым»
Фото: EPAEPA

«В ходе видеозвонка прошлой ночью президент Украины Зеленский заявил лидерам ЕС: «Это может быть последний раз, когда вы меня видите живым», — цитирует «Газета.ру» корреспондента Axios Барака Равида, который ссылается на два источника.

В свою очередь, Financial Times пишет, что Зеленский заявил лидерам ЕС, что не знает, когда сможет поговорить с ними в следующий раз.

Ранее Зеленский опубликовал видео, где заявил, что находится в Киеве.

24 февраля Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь. В Минобороны РФ подчеркнули, что российские Вооруженные силы РФ не наносят ударов по городам Украины, а высокоточные удары проводятся по объектам ПВО, военным аэродромам, авиации и инфраструктуре Вооруженных сил Украины. В ответ западные страны ввели санкции в отношении ряда крупнейших российских банков, для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Также введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2", а Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота". Россия в ответ запретила пролеты над территорией РФ самолетов британских авиакомпаний, а также готовит другие ответные меры, но детали пока не известны.

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