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58 минут назад

ООН не смогла подтвердить потери среди гражданского населения на Украине

Lenta.ruиещё 1

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс рассказал журналистам, что в организации видят сообщения об обстрелах украинских городов, а также о потерях среди гражданского населения, однако в настоящее время не могут найти никаких подтверждений их достоверности. Об этом сообщает РИА Новости.

ООН не смогла подтвердить потери среди гражданского населения на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы, как и вы, видим сообщения об обстрелах городов и других населенных пунктов на Украине, а также пока не подтвержденные сообщения о потерях среди гражданских лиц и ущербе жилой инфраструктуре», — заявил Гриффитс.

Ранее он сообщил о том, что Организация Объединенных Наций расширит присутствие на Украине. Представитель международной организации уточнил, что сейчас ООН перемещает своих сотрудников в Киеве в безопасные места. Гриффитс уточнил, что ООН не покидает Украину.

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Цели связываются с демилитаризацией Украины. Сроки определит сам Путин, указал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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