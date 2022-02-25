Сербия отказалась поддерживать санкции Запада против РФ

Сербия отказалась поддержать санкции Запада против России. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич, передает РИА «Новости».

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Вучич выступил с обращением к гражданам страны и заявил, что введение санкций «какому-либо государству и ее представителям не отвечает политическим и экономическим интересам» Сербии.

«Сербия против рестрикций против любой страны, в том числе против России. Сербия уважает нормы международного права, но Сербия хорошо понимает свои нужды и, невзирая на желания других, имеет свои национальные интересы, уважает традиционную дружбу», - сказал сербский лидер.

Он напомнил, что Сербия в недавнем прошлом сама находилась под санкциями, а прямо сейчас санкционное давление ощущают на себе сербы в Республике Сербской Боснии и Герцеговины.

Вучич также отметил, что Россия несколько раз не только не поддерживала санкции, но и защищала от них Сербию, а сейчас в ООН занимает сторону Белграда по вопросу Косова.