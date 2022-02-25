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1 час назад

Сербия отказалась поддерживать санкции Запада против РФ

Вероника Полынина

Сербия отказалась поддержать санкции Запада против России. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич, передает РИА «Новости».

Сербия отказалась поддерживать санкции Запада против РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вучич выступил с обращением к гражданам страны и заявил, что введение санкций «какому-либо государству и ее представителям не отвечает политическим и экономическим интересам» Сербии.

«Сербия против рестрикций против любой страны, в том числе против России. Сербия уважает нормы международного права, но Сербия хорошо понимает свои нужды и, невзирая на желания других, имеет свои национальные интересы, уважает традиционную дружбу», - сказал сербский лидер.

Он напомнил, что Сербия в недавнем прошлом сама находилась под санкциями, а прямо сейчас санкционное давление ощущают на себе сербы в Республике Сербской Боснии и Герцеговины.

Вучич также отметил, что Россия несколько раз не только не поддерживала санкции, но и защищала от них Сербию, а сейчас в ООН занимает сторону Белграда по вопросу Косова.

Также сербский лидер подчеркнул, что Белград поддерживает принцип территориальной целостности всех государств, в том числе и Украины.

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