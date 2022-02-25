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15 минут назад

НАТО пообещало "практическую" поддержку Украине

Елена Прошина

В НАТО заявили, что продолжат оказывать поддержку Украине

НАТО пообещало "практическую" поддержку Украине
Фото: ТАССТАСС

Лидеры НАТО заявили, что продолжат оказывать политическую и практическую поддержку Украине, пишет ТАСС со ссылкой на заявление глав государств альянса.

"Мы продолжим оказывать политическую и практическую поддержку Украине по мере того, как она продолжает защищаться, и призываем других поступить так же", - говорится в заявлении.

24 февраля Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь. В Минобороны РФ подчеркнули, что российские Вооруженные силы РФ не наносят ударов по городам Украины, а высокоточные удары проводятся по объектам ПВО, военным аэродромам, авиации и инфраструктуре Вооруженных сил Украины. В ответ западные страны ввели санкции в отношении ряда крупнейших российских банков, для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Также введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2", а Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота". Россия в ответ запретила пролеты над территорией РФ самолетов британских авиакомпаний, а также готовит другие ответные меры, но детали пока не известны

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