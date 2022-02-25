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26 минут назад

Зеленский записал видео с улицы

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский записал видео возле здания Верховной рады в Киеве.

Таким образом, Зеленский опроверг неоднократно появлявшуюся информацию о том, что его якобы эвакуировали из Киева из-за угрозы жизни.

На записи Зеленский стоит на улице вместе с лидером фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давидом Арахамией, главой президентского офиса Андреем Ермаком, премьер-министром страны Денисом Шмыгалем и советником главы офиса президента Украины Михаилом Подоляком.

«Мы тут. Мы в Киеве. Мы защищаем Украину», - написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Зеленский: «Украина осталась одна»

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о планах Зеленского уехать с Украины в связи с ситуацией вокруг страны. Телеканал NBC сообщал, что власти США обсуждали с правительством Украины возможный отъезд Зеленского в случае эскалации обстановки в стране. Американские СМИ писали, что Вашингтон призвал Зеленского отправиться во Львов ради его безопасности.

В пятницу телеканал CNN сообщил, что Зеленского вывезли в бункер, поскольку российские войска подошли к Киеву.

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