Зеленский записал видео с улицы

Таким образом, Зеленский опроверг неоднократно появлявшуюся информацию о том, что его якобы эвакуировали из Киева из-за угрозы жизни.

На записи Зеленский стоит на улице вместе с лидером фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давидом Арахамией, главой президентского офиса Андреем Ермаком, премьер-министром страны Денисом Шмыгалем и советником главы офиса президента Украины Михаилом Подоляком.

«Мы тут. Мы в Киеве. Мы защищаем Украину», - написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о планах Зеленского уехать с Украины в связи с ситуацией вокруг страны. Телеканал NBC сообщал, что власти США обсуждали с правительством Украины возможный отъезд Зеленского в случае эскалации обстановки в стране. Американские СМИ писали, что Вашингтон призвал Зеленского отправиться во Львов ради его безопасности.