Пока вы не уснули: обращение Путина к военным Украины и три роковые ошибки Зеленского

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Путин обратился к украинским военным

Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза РФ обратился к украинским военным и призвал их не идти на поводу у нацистов, взяв власть в свои руки. Об этом пишут РИА "Новости". Путин отметил, что основные столкновения в ходе военной спецоперации России на Украине происходят не с регулярными войсками, а националистическими формированиями.

Володин назвал три роковые ошибки Зеленского

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал ставку на Вашингтон и Брюссель, отказ сесть за стол переговоров с главами ЛНР и ДНР и угрозы пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия роковыми ошибками президента Украины Владимира Зеленского. В своем Telegram-канале он заявил, что США, пытаясь продвигать свои интересы в странах бывшего СССР, «делает ставку на неопытных и безответственных». Володин пояснил, что власти Украины должны были проводить собственную независимую политику, а не «прогибаться под США и Европу».

Рубль резко укрепился

Рубль в ходе торгов укрепляется более чем на 3,4%, доллар и евро опускались ниже 82 и 92 руб. соответственно, пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов. Как сообщает Прайм, курс рубля растет против доллара и евро в ходе коррекции обвала четверга, произошедшего на фоне начала военной спецоперации на Украине.

Из закрытого киевского аэропорта вылетел самолет

Из киевского аэропорта «Жуляны» вылетел самолет, при этом небо закрыто, а в столице Украины слышны выстрелы. Об этом пишет РИА Новости. Издание отмечает, что вылету самолета предшествовало сообщение о том, что Владимир Зеленский не вышел на связь с премьер-министром Италии Марио Драги.

Европа выдвинула требования к «Газпрому»

Отбор газа «Газпрома» европейскими потребителями резко увеличился на фоне роста цен в связи с санкционным и политическим давлением на проект «Северный поток 2». Об этом сообщает «Интерфакс». Загрузка украинского газотранспортного коридора за неделю возросла вдвое, почти достигнув уровня бронирования по долгосрочному договору. Уточненная заявка концерна на транзит через Украину на 25 февраля - 100 млн куб. м после 84 млн куб. м в четверг, следует из данных «Оператора газотранспортной системы Украины».

В МОК призвали отказаться от флагов и гимнов РФ и Белоруссии

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) призвал не использовать национальные флаги и гимны России и Белоруссии на любых спортивных мероприятиях, пишет РИА Новости со ссылкой на официальный сайт организации. В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), в соответствии с которым российские спортсмены не могут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года. Кроме того, запрещается использовать гимн России, национальные эмблемы или символы. При этом Белоруссия под санкции не попадала.

В Германии заявили о «полной блокаде» российских банков

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил о «полной блокаде» российских банков. Он подчеркнул, что деловые отношения «практически закончены», передает ТАСС.

«Мы уже имеем полную блокаду российских банков, тем самым бизнес с Россией уже практически прекращен», - подчеркнул министр в пятницу, 25 февраля, на пресс-конференции со своим французским коллегой Брюно Ле Мэром.

По словам Линднера, некоторые транзакции через банки РФ могут остаться. Речь идет об оплате газа и переводах между германскими фирмами.

Лавров отчитал журналиста CNN за вопрос вне очереди

Глава МИД России Сергей Лавров провел пресс-конференцию после переговоров с коллегой из ЛНР и замглавы МИД ДНР. В ходе встречи произошел занимательный инцидент с участием представителя CNN. В момент, когда свой вопрос начал задавать журналист из Медиакорпорации Китая, его перебил коллега из CNN и попытался задать свой вопрос без очереди. На что Лавров быстро отреагировал.

В Москве обнаружили тело известного автора учебников по истории

В Москве обнаружили мертвой известного автора учебников по истории Любви Семенниковой. Как сообщает «КП», тело женщины пролежало в квартире около недели после смерти. Накануне жители одного из домов на Зелёном проспекте на востоке столицы обратились в полицию. Они пожаловались, что их пожилая соседка перестала открывать дверь и выходить на улицу. Жильцы дома беспокоились, поскольку у 79-летней семенниковой не было родственников.

Россиян предупредили об аномалии

Синоптик спрогнозировал аномально теплые дни в России

В ближайшие пять дней на всей территории России ожидается аномально теплая погода. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«До конца месяца и в первые дни марта будет редкий случай, когда на всей территории России температура ожидается выше нормы», — приводятся в материале слова Вильфанда.