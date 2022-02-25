Пока вы не уснули: обращение Путина к военным Украины и три роковые ошибки Зеленского

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Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза РФ обратился к украинским военным и призвал их не идти на поводу у нацистов, взяв власть в свои руки. Об этом пишут РИА "Новости". Путин отметил, что основные столкновения в ходе военной спецоперации России на Украине происходят не с регулярными войсками, а националистическими формированиями.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал ставку на Вашингтон и Брюссель, отказ сесть за стол переговоров с главами ЛНР и ДНР и угрозы пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия роковыми ошибками президента Украины Владимира Зеленского. В своем Telegram-канале он заявил, что США, пытаясь продвигать свои интересы в странах бывшего СССР, «делает ставку на неопытных и безответственных». Володин пояснил, что власти Украины должны были проводить собственную независимую политику, а не «прогибаться под США и Европу».
Рубль в ходе торгов укрепляется более чем на 3,4%, доллар и евро опускались ниже 82 и 92 руб. соответственно, пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов. Как сообщает Прайм, курс рубля растет против доллара и евро в ходе коррекции обвала четверга, произошедшего на фоне начала военной спецоперации на Украине.
Из киевского аэропорта «Жуляны» вылетел самолет, при этом небо закрыто, а в столице Украины слышны выстрелы. Об этом пишет РИА Новости. Издание отмечает, что вылету самолета предшествовало сообщение о том, что Владимир Зеленский не вышел на связь с премьер-министром Италии Марио Драги.
Отбор газа «Газпрома» европейскими потребителями резко увеличился на фоне роста цен в связи с санкционным и политическим давлением на проект «Северный поток 2». Об этом сообщает «Интерфакс». Загрузка украинского газотранспортного коридора за неделю возросла вдвое, почти достигнув уровня бронирования по долгосрочному договору. Уточненная заявка концерна на транзит через Украину на 25 февраля - 100 млн куб. м после 84 млн куб. м в четверг, следует из данных «Оператора газотранспортной системы Украины».
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) призвал не использовать национальные флаги и гимны России и Белоруссии на любых спортивных мероприятиях, пишет РИА Новости со ссылкой на официальный сайт организации. В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), в соответствии с которым российские спортсмены не могут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года. Кроме того, запрещается использовать гимн России, национальные эмблемы или символы. При этом Белоруссия под санкции не попадала.
Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил о «полной блокаде» российских банков. Он подчеркнул, что деловые отношения «практически закончены», передает ТАСС.
«Мы уже имеем полную блокаду российских банков, тем самым бизнес с Россией уже практически прекращен», - подчеркнул министр в пятницу, 25 февраля, на пресс-конференции со своим французским коллегой Брюно Ле Мэром.
По словам Линднера, некоторые транзакции через банки РФ могут остаться. Речь идет об оплате газа и переводах между германскими фирмами.
Глава МИД России Сергей Лавров провел пресс-конференцию после переговоров с коллегой из ЛНР и замглавы МИД ДНР. В ходе встречи произошел занимательный инцидент с участием представителя CNN. В момент, когда свой вопрос начал задавать журналист из Медиакорпорации Китая, его перебил коллега из CNN и попытался задать свой вопрос без очереди. На что Лавров быстро отреагировал.
В Москве обнаружили мертвой известного автора учебников по истории Любви Семенниковой. Как сообщает «КП», тело женщины пролежало в квартире около недели после смерти. Накануне жители одного из домов на Зелёном проспекте на востоке столицы обратились в полицию. Они пожаловались, что их пожилая соседка перестала открывать дверь и выходить на улицу. Жильцы дома беспокоились, поскольку у 79-летней семенниковой не было родственников.
Синоптик спрогнозировал аномально теплые дни в России
В ближайшие пять дней на всей территории России ожидается аномально теплая погода. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
«До конца месяца и в первые дни марта будет редкий случай, когда на всей территории России температура ожидается выше нормы», — приводятся в материале слова Вильфанда.
Он отметил, что теплее всего будет в Западной Сибири, Красноярском крае и Чукотке. В европейской части страны, по словам Вильфанда, аномалии в ближайшие пять дней не превысят плюс четырех-пяти градусов.