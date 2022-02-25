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1 час назад

Германия может заморозить активы россиян

Германия может заморозить активы россиян на сумму около 25 млрд евро, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

Германия может заморозить активы россиян
Фото: ReutersReuters

По подсчетам германских ведомств, российские граждане держат активы в ФРГ в размере около 25 млрд евро. Туда входят доли в предприятиях, ценные бумаги и банковские вклады. При этом фактический объем активов может быть еще выше за счет недвижимости.

Лишь в 2019 году российские инвесторы вложили в Германию 8,9 миллиардов евро прямых инвестиций. Одним из крупных инвесторов является российский «Газпром».

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок подтвердила информацию европейских СМИ о планах заморозить «активы» российского президента Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.

Накануне правительство Великобритании ввело лимит на размер денежных средств, которые граждане России смогут хранить на счетах в банках королевства, в размере 50 тысяч фунтов (66,8 тысяч долларов). Таким образом Лондон пытается «отрезать состоятельным россиянам доступ к британским банкам».

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