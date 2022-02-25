Германия может заморозить активы россиян на сумму около 25 млрд евро, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.
По подсчетам германских ведомств, российские граждане держат активы в ФРГ в размере около 25 млрд евро. Туда входят доли в предприятиях, ценные бумаги и банковские вклады. При этом фактический объем активов может быть еще выше за счет недвижимости.
Лишь в 2019 году российские инвесторы вложили в Германию 8,9 миллиардов евро прямых инвестиций. Одним из крупных инвесторов является российский «Газпром».
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок подтвердила информацию европейских СМИ о планах заморозить «активы» российского президента Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.
Накануне правительство Великобритании ввело лимит на размер денежных средств, которые граждане России смогут хранить на счетах в банках королевства, в размере 50 тысяч фунтов (66,8 тысяч долларов). Таким образом Лондон пытается «отрезать состоятельным россиянам доступ к британским банкам».