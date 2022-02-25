Германия может заморозить активы россиян на сумму около 25 млрд евро, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

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По подсчетам германских ведомств, российские граждане держат активы в ФРГ в размере около 25 млрд евро. Туда входят доли в предприятиях, ценные бумаги и банковские вклады. При этом фактический объем активов может быть еще выше за счет недвижимости.

Лишь в 2019 году российские инвесторы вложили в Германию 8,9 миллиардов евро прямых инвестиций. Одним из крупных инвесторов является российский «Газпром».

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок подтвердила информацию европейских СМИ о планах заморозить «активы» российского президента Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.