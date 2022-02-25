ВСУ используют мирное население в качестве «живого щита»

«Данный почерк нам хорошо знаком. Этими приемами активно пользуются курируемые ЦРУ террористы на Ближнем Востоке и в других странах. Обращаюсь к украинским гражданам. Ваше националистическое руководство применяет те же методы, что и террористы. Вас хотят использовать в качестве живого щита», — приводятся в материале слова Конашенкова.