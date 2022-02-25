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31 минуту назад

ВСУ используют мирное население в качестве «живого щита»

Елена Прошина

Советники из США научили военное руководство Украины расставлять в жилых кварталах реактивную артиллерию, чтобы использовать мирное население в качестве «живого щита». Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает «Газета.Ru».

ВСУ используют мирное население в качестве «живого щита»
Фото: ТАССТАСС

«Данный почерк нам хорошо знаком. Этими приемами активно пользуются курируемые ЦРУ террористы на Ближнем Востоке и в других странах. Обращаюсь к украинским гражданам. Ваше националистическое руководство применяет те же методы, что и террористы. Вас хотят использовать в качестве живого щита», — приводятся в материале слова Конашенкова.

Он добавил, что данные разведки показали, что на площади Шевченко в Киеве развернуты установки реактивных систем залпового огня «Град» для нанесения удара в район аэродрома Гостомель. По мнению Конашенкова, подобные действия можно расценивать как военное преступление.

Ранее официальный представитель Минобороны заявил, что ВС России не будут обстреливать жилые дома Киева.

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