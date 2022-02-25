Бывший президент Украины Петр Порошенко появился в эфире CNN, держа в руках автомат Калашникова. Видеофрагмент опубликовало у себя агентство «РИА Новости».
Запись сделали в Киеве. На видео в центре видно Порошенко с автоматом Калашникова. За спиной экс-президента находятся несколько военных. Стоит отметить, что сам Порошенко стоит в обычной одежде. Автомат Калашникова у себя в руках политик объяснил словами, что «это его помощь».
«Это очень просто — моя помощь здесь. Это Калашников, у нас, может быть, пять NLAW на 300 членов батальона территориальной защиты. У нас есть два пулемета — и все», — сказал на видеофрагменте Порошенко.
В четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине.