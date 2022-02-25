Польша закрывает воздушное пространство для российских самолетов

Польша закроет воздушное пространство страны для самолетов российских авиакомпаний. Соответствующее постановление готовит Совет министров Польши по поручению премьер-министра Матеуша Моравецкого.

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«Я поручил подготовить постановление Совета министров, которое приведет к закрытию воздушного пространства для российских авиаперевозчиков», - написал Моравецкий в твиттере.

Ранее Великобритания аннулировала разрешение российской компании «Аэрофлот» на полеты в страну, а Евросоюз ввел запрет на продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной «спецоперации по демилитаризации и денацификации» Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.