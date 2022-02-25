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1 час назад

Польша закрывает воздушное пространство для российских самолетов

Вероника Полынина

Польша закроет воздушное пространство страны для самолетов российских авиакомпаний. Соответствующее постановление готовит Совет министров Польши по поручению премьер-министра Матеуша Моравецкого.

Польша закрывает воздушное пространство для российских самолетов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я поручил подготовить постановление Совета министров, которое приведет к закрытию воздушного пространства для российских авиаперевозчиков», - написал Моравецкий в твиттере.

Ранее Великобритания аннулировала разрешение российской компании «Аэрофлот» на полеты в страну, а Евросоюз ввел запрет на продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной «спецоперации по демилитаризации и денацификации» Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.

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В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы РФ не наносят ударов по городам Украины, а высокоточные удары проводятся по объектам ПВО, военным аэродромам, авиации и инфраструктуре Вооруженных сил Украины.

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