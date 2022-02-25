Президент Украины Владимир Зеленский снова призвал Россию сесть за стол переговоров и начать разговор о прекращении военных действий.
«Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей», - цитируют президента "Известия".
Ранее представитель офиса Зеленского Михаил Подоляка заявил, что Киев готов обсуждать с Москвой нейтральный статус для Украины. В этом случае страна не сможет претендовать на членство в НАТО, но будет требовать гарантий безопасности.
В свою очередь глава российского МИД Сергей Лавров усомнился в искренности слов главы государства. По мнению министра, Зеленский «врет», когда заявляет о готовности обсуждать нейтральный статус страны.