Литва запретит въезд российским музыкантам

Комиссия Литовского радио и телевидение примет решение о блокировке русских телеканалов, а всем исполнителям из России будет запрещен въезд в Литву. Об этом заявил министр культуры Литвы Симонас Кайрис, пишет РИА Новости.

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Отдельно Кайрис потребовал увольнения режиссера Римаса Туминаса, худрука театра Вахтангова в Москве, из Вильнюсского малого театра. Сам Туминас заявил, что понимает требование литовских властей и уже давно подал заявление.