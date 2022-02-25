Литва запретит въезд российским музыкантам

Комиссия Литовского радио и телевидение примет решение о блокировке русских телеканалов, а всем исполнителям из России будет запрещен въезд в Литву. Об этом заявил министр культуры Литвы Симонас Кайрис, пишет РИА Новости.
Отдельно Кайрис потребовал увольнения режиссера Римаса Туминаса, худрука театра Вахтангова в Москве, из Вильнюсского малого театра. Сам Туминас заявил, что понимает требование литовских властей и уже давно подал заявление.
Напомним, что ранее в ряде европейских стран запретили вещание российских телеканалов. Так, в Польше ограничили вещание Russia Today, RT Documentary, «РТР-Планета», «Союз TV», «Россия 24», в Латвии — «Россия» и «Россия 24». Позднее стало известно что в Эстонии крупнейший оператор Telia прекращает транслировать телеканалы РТР Планета, НТВ Мир, Россия 24 (ВГТРК) и ТВ Центр International (TVCI) с 25 февраля.