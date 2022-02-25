В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 86.93EUR 97.77
Войти в почту
52 минуты назад

Литва запретит въезд российским музыкантам

Елена Прошина

Комиссия Литовского радио и телевидение примет решение о блокировке русских телеканалов, а всем исполнителям из России будет запрещен въезд в Литву. Об этом заявил министр культуры Литвы Симонас Кайрис, пишет РИА Новости.

Литва запретит въезд российским музыкантам
Фото: ReutersReuters

Отдельно Кайрис потребовал увольнения режиссера Римаса Туминаса, худрука театра Вахтангова в Москве, из Вильнюсского малого театра. Сам Туминас заявил, что понимает требование литовских властей и уже давно подал заявление.

Напомним, что ранее в ряде европейских стран запретили вещание российских телеканалов. Так, в Польше ограничили вещание Russia Today, RT Documentary, «РТР-Планета», «Союз TV», «Россия 24», в Латвии — «Россия» и «Россия 24». Позднее стало известно что в Эстонии крупнейший оператор Telia прекращает транслировать телеканалы РТР Планета, НТВ Мир, Россия 24 (ВГТРК) и ТВ Центр International (TVCI) с 25 февраля.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители