«Поворотный момент в истории Европы»: Меркель о ситуации на Украине

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель высказалась о ситуации на Украине, назвав военную спецоперацию России в Донбассе переломным событием в истории после окончания холодной войны. Ее слова приводит Tagesspiegel.

«Это знаменует собой далеко идущий поворотный момент в истории Европы после окончания холодной войны», — заявила Меркель.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию по защите Донбасса. Президент России Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что действия России, которая объявила в четверг о проведении специальной военной операции, "ничем нельзя оправдать".

"Нападение России на Украину является вопиющим нарушением международного права", - утверждал глава правительства ФРГ. "Это ужасный день для Украины и мрачный день для Европы", - заявил он. "Мы выражаем солидарность с Украиной и ее жителями. Россия должна немедленно остановить эту военную акцию. В рамках G7, НАТО и ЕС мы тесно согласуем наши действия", - отметил Шольц.

По его словам, Германия "самым решительным образом" осуждает действия Москвы.

Шольц провел телефонный разговор с Зеленским, выразил солидарность с Украиной.

"Федеральный канцлер Олаф Шольц только что позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и заверил Украину в полной солидарности со стороны Германии в этот трудный час", - сказал он.

Военная операция России в Донбассе является покушением на стабильность и мир в Европе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Его цитирует ТАСС.

Макрон назвал действия Москвы нарушением устава ООН и отметил, что эта военная операция будет иметь геополитические последствия для всего континента. Кроме того, глава государства анонсировал масштабные санкции против России: они затронут оборонный, экономический и энергетический секторы.

«Санкции в отношении России будут соразмерны той агрессии, за которую она несет ответственность», — сказал он.

Комментируя военную операцию, Макрон также пообещал принять необходимые меры для защиты суверенитета и безопасности европейских союзников.

Президент США Джо Байден заявил, что российско-американские отношения переживают «полный разрыв».

«На данный момент в российско-американских отношениях полный разрыв, если они продолжат движение по этому пути», - отметил политик, выступая с речью, которая касалась решения России о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса.

Джо Байден также заявил, что большинство стран в мире в оппозиции к тому, что делает российское руководство.

Ранее политик в ходе обращения к американцам подчеркнул, что США вводят санкции против крупнейшего банка России. По словам Джо Байдена, Вашингтон заблокирует четыре крупнейшие денежно-кредитные организация России, включая ВТБ.

Президент США Джо Байден заявил о стремлении российского коллеги Владимира Путина воссоздать Советский Союз. Трансляция выступления велась на YouTube-канале Белого дома.

По словам американского лидера, амбиции России противоречат тому, в каком месте сейчас находится мир.

«Вы слышали его речь, он почти час рассказывал, почему он движется на Украину. У него более широкие амбиции на Украине, он хочет воссоздать бывший Советский Союз. Вот о чем это», — сказал Байден в обращении к гражданам США.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция Москвы в Донбассе является «очень печальным событием» для всего мира. Такая атака никогда не должна была произойти, отметил он в эфире телеканала Fox News.

Этого не должно было никогда произойти. Этого не произошло бы при моей администрации, — считает Трамп.

Он пояснил, что в ходе данной операции «будут напрасно убиты» многие люди.

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон призвал к немедленной встрече лидеров всех стран НАТО из-за военной операции России на Украине.

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"Это катастрофа для нашего континента, - написал он в четверг в Twitter. - Я выступлю с обращением к нации сегодняшним утром по поводу российского вторжения на Украину. Я также проведу разговор с лидерами Группы семи и призываю провести срочную встречу лидеров НАТО как можно быстрее".

Анкара не может отказаться от России, несмотря на обострение ситуации вокруг Украины, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

«Мы не можем отказаться от обоих (России и Украины). У нас политические, военные и экономические отношения с Россией. У нас также есть политические, военные и экономические отношения с Украиной. Если вы скажете: «Откажитесь от Украины», мы не можем отказаться, потому что интересы нашей страны здесь очень продвинуты. Если вы говорите: «Откажитесь от России», мы тоже не можем отказаться от нее, потому что у нас с ней сейчас действительно продвинутые отношения», – ответил он на вопросы журналистов в самолете по возвращению из африканского турне, сообщает РИА «Новости».

Также Эрдоган заявил, что планирует переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным после саммита НАТО по Украине.

«Саммит лидеров НАТО был бы для нас точным в этом вопросе. Было бы гораздо лучше провести эти переговоры (с Путиным) после этого», – сказал он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что причины событий на Украине кроются в руководстве страны, передает агентство «БелТА».

«Что касается действий, которые [происходят] в нашей родной Украине. Ну что ж, народ избрал такое руководство. Причина всего того, что там происходит, — это руководство Украины», — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко призвал лидеров России и Украины провести переговоры в Минске для предотвращения полномасштабного конфликта.

Премьер-министр Италии Марио Драги во время видеоконференции лидеров стран Группы семи (G7) выразил мнение, что кризисная ситуация вокруг Украины может затянуться. Его слова в четверг приводит пресс-служба правительства.

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"Мы все очень потрясены тем, что произошло сегодня ночью. Этот кризис может продлиться долго, мы должны быть готовы. Я хочу поблагодарить Соединенные Штаты и президента Джо Байдена за обмен информацией в последние недели, а Европейскую комиссию - за хорошее предложение по санкциям, которые сейчас рассматриваются. В вопросе санкций мы полностью солидарны с Францией, с Германией, с Европейским союзом", - сказал Драги.

Ранее итальянский премьер осудил военную операцию России на Украине, потребовал вывода российских военных и выразил полную поддержку украинскому народу и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Вице-премьер Канады Христя Фриланд после объявления о новых санкциях против России заговорила на русском языке. Об этом сообщает РИА «Новости».

«И моим друзьям в России я хочу сказать прямо и четко: наша ссора не с российским народом, а с президентом Путиным и с теми, кто его окружает и поддерживает, с теми, кто сделал кровавый выбор атаковать суверенную демократическую страну», — сказала она.

Перед этим Фриланд обратилась к гражданам Украины со словами «Ще не вмерла Україна».

Фриланд родилась в семье англичанина и украинки, выросшей в американском секторе оккупации Германии. Владеет английским, французским, украинским, польским и итальянским языками.

Ранее премьер-министр страны Джастин Трюдо сообщил, что Канада вводит дополнительные санкции против России из-за ситуации на Украине.

По его словам, санкции распространяются на 62 физлица и организации, включая представителей российской элиты и членов их семей. Также Канада аннулирует все экспортные разрешения, выданные ранее России.

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР является вынужденной мерой, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов 24 февраля. По его словам, нашей стране не оставили возможности поступить по-другому.

Оппоненты не оставили России никакого выхода, кроме решительного ответа, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями отечественного бизнеса.

"Вот это самое главное, чтобы было понятно: все, что происходит - вынужденная мера. Просто не оставили никаких шансов поступить иначе", - сказал он.

По словам главы государства, были созданы такие риски в сфере безопасности, "что другими средствами отреагировать было невозможно".

"Все попытки - по нулям. По нулям! Откровенно говоря - я даже удивлен, ну ни на миллиметр не сдвинулись ни по одному вопросу", - подчеркнул Путин.