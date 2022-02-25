Обзор иноСМИ: паника в Киеве и «катастрофа» для Европы

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Киевляне в панике бегут из города

Жители Киева осаждают автобусы, пытаясь уехать из города на фоне военной операции России, на выездах из столицы образовались многокилометровые пробки, люди стоят в очередях в банкоматы, стремясь снять наличные, а также «сметают» продукты в магазинах. Что происходит в Киеве, разбиралось американское издание The New York Times.

Орошенные корреспондентом газеты украинцы заявили, что стремятся уехать на запад страны, а затем выехать в Польшу, и ожидают, что «к вечеру пол-Украины будет русской».

В Польше оценили приостановку сертификации «Северного потока – 2»

Главный редактор портала «Энергетика 24» Якуб Каймович (Jakub Kajmowicz) назвал заявление властей Германии о приостановке сертификации «Северного потока-2» «предупредительным выстрелом» и напомнил, что запуск российского газопровода можно возобновить в любой момент. Интервью с ним публикует RMF FM.

«Немцы оставляют себе запасной выход, и сложно этому удивляться, принимая во внимание то, в какой степени они зависят от российского газа, и сколько они в последние годы сделали для того, чтобы свою зависимость не снижать», - констатировал он.

Чехии предрекли 40 дней без российского газа

Полное или частичное прекращение поставок газа из России на фоне резкого обострения ситуации на Украине может самым негативным образом сказаться на Чехии. Об этом пишет Lidovsky.

Чешское издание подсчитало, что запасов газа стране хватит на 40 дней. При этом опрошенные им эксперты отметили, что сейчас заполняемость европейских хранилищ на рекордно низком уровне, и если в ближайшие месяцы не удастся их наполнить в достаточной мере, то у Чехии и всей Европы «возникнут серьезные проблемы».

Джонсон заявил о «катастрофе» для Европы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал российскую спецоперацию на Украине «катастрофой для европейского континента». Однако читатели французской газеты Le Figaro иронично отнеслись к его словам. Их комментарии приводит ИноСМИ.

«Этот человек сначала занимался саботажем внутри Евросоюза, а теперь поучает покинутый им ЕС, как ему следует поступать», «Он — настоящая катастрофа для своей страны!», «Если объективно, то именно Джонсон стал первой катастрофой в Европе со своим Брекситом», - считают они.

В Китае назвали причину обострения ситуации на Украине

Политика США и расширение НАТО на восток привели к обострению ситуации вокруг Украины и отстаиванию Россией своих интересов сфере безопасности. Об этом на страницах китайского издания Global Times пишет профессор Школы международных отношений и связей с общественностью Фуданьского университета Шэнь И.