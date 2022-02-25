СМИ сообщили о звуках выстрелов в Киеве

В Киеве слышны звуки стрельбы возле правительственного квартала. Об этом пишут СМИ.

Отмечается, что стрельба началась в то время, когда западные лидеры запланировали экстренное совещание. Больше никаких подробностей пока не уточняется, сообщает РИА Новости.

Ранее в министерстве обороны России сообщили, что за время специальной операции по защите Донбасса сдались уже более 150 военнослужащих Украины.

Представитель офиса Владимира Зеленского заявил, что Киев готов обсуждать с Москвой нейтральный статус для Украины. В этом случае страна не сможет претендовать на членство в НАТО. Но при этом украинская сторона будет требовать гарантий безопасности.