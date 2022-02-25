Звезду фильмов Тарантино арестовали в Малибу

Актера Майкла Мэдсена арестовали в Малибу 23 февраля в доме артиста, сообщает The Sun.
Три полицейские машины сперва сопроводили артиста в наручниках больницу, а через несколько часов — в полицейский участок, где на него был составлен протокол.
Что случилось в доме актера — неизвестно.
Арест состоялся ровно через месяц после смерти сына Мэдсена.
Тело Хадсона Ли Мэдсена было найдено 23 января. Смерть молодого человека подтвердила пресс-секретарь департамента судебно-медицинской экспертизы в Гонолулу.
На Гавайях Мэдсен служил в армии и жил со своей женой Карли. У Мэдсена осталось еще четверо сыновей от двух браков.
Юноша был крестником режиссера Квентина Тарантино. 64-летний Мэдсен и 58-летний Тарантино вместе работали над многими фильмами, ставшими хитами: «Бешеные псы», «Убить Билла», «Омерзительная восьмерка».