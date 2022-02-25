Токаев сменил главу МВД

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил министра внутренних дел. Об этом сообщает Orda.

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Ерлан Тургумбаев, возглавлявший МВД с 2019 года, назначен советником президента. Новым министром стал Марат Ахметжанов, который до этого был председателем Антикоррупционной службы.

2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого роста цен на газ для автомобилей. Вскоре экономические требования сменились политическими, а митинги переросли в беспорядки, которые были подавлены с помощью армии.