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30 минут назад

В Киеве объявили воздушную тревогу

Lenta.ru

В Киеве объявлена воздушная тревога, жителей попросили пройти в ближайшее убежище. Об этом сообщили городские власти, передает «Интерфакс».

В Киеве объявили воздушную тревогу
Фото: ReutersReuters

«Объявлена воздушная тревога! Немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию!» — сказано в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Ранее в украинской столице переоборудовали в бомбоубежища четыре станции метрополитена. Там больше не останавливаются поезда. При этом укрыться в случае объявления тревоги можно во всех станциях подземки, предупредили власти.

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве также введен комендантский час.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В республике объявлено военное положение и всеобщая мобилизация.

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