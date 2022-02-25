В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявлена воздушная тревога, жителей попросили пройти в ближайшее убежище. Об этом сообщили городские власти, передает «Интерфакс» .

Ранее в украинской столице переоборудовали в бомбоубежища четыре станции метрополитена. Там больше не останавливаются поезда. При этом укрыться в случае объявления тревоги можно во всех станциях подземки, предупредили власти.