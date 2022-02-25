Эстония прекратила вещание российских телеканалов

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии поручил 25 февраля прекратить трансляцию нескольких телеканалов России и Белоруссии. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Речь идет о РТР Планета, НТВ Мир, НТВ Мир Балтик, Беларусь 24, Россия 24 и ТВ Центр International. Отмечается, что крупнейший оператор Telia прекращает транслировать телеканалы РТР Планета, НТВ Мир, Россия 24 (ВГТРК) и ТВ Центр International (TVCI) с 25 февраля.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.

В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы РФ не наносят ударов по городам Украины, а высокоточные обстрелы проводятся по объектам ПВО, военным аэродромам, авиации и инфраструктуре Вооруженных сил Украины.