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1 час назад

Дочь Назарбаева ушла из парламента

Алиса Селезнёва

Дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига Назарбаева объявила о сложении полномочий депутата мажилиса (нижняя палата) парламента республики. Ее заявление публикует Zakon.kz.

Дочь Назарбаева сложила полномочия депутата парламента
Фото: ТАССТАСС

2 января в Казахстане начались протесты, вызванные ростом цен на газ. Митинги переросли в массовые беспорядки, участники которых блокировали работу скорой помощи, пожарных служб, нападали на сотрудников правоохранительных органов и пытались захватить оружие. В ходе беспорядков нынешний глава государства Касым-Жомарт Токаев сместил Назарбаева с должности руководителя Совета безопасности. Затем первый президент Казахстана лишился поста председателем правящей партии «Нур Отан».

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10 февраля депутат мажилиса от «Нур Отан» Айдос Сарым посоветовал своей коллеге по партии Дариге Назарбаевой подать в отставку. Он подчеркнул, что «та ситуация, которая привела к январской трагедии, и та авторитарная система, которая сложилась в Казахстане, напрямую связывают, в том числе и с ее именем».

Сегодня Дарига Назарбаева заявила, что уходит в отставку, чтобы «полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности».

«Ради настоящего и будущего нашей Родины, ради сохранения ее национального суверенитета и независимости, ради мира и безопасности мы должны продемонстрировать единство и сплоченность общества. Буду и дальше служить своей стране и ее интересам. И должности для этого не нужны», - подчеркнула парламентарий.

Также дочь первого президента страны поблагодарила избирателей за доверие и заметила, что «необходимо провести тщательное и объективное расследование всего произошедшего».

«В результате которого виновные должны понести справедливое наказание, а невиновные должны быть освобождены. Всем нам, казахстанцам, всему нашему обществу нужно извлечь горькие уроки «черного января» и сделать все от нас зависящее, чтобы такое больше никогда не повторилось», - заявила она.

Ранее старшая дочь экс-президента Казахстана вышла из политического совета правящей партии «Нур Отан».

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