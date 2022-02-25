Зеленский: «Украина осталась одна»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мировые лидеры отказались поддерживать страну и Украина осталась одна. Об этом глава государства сказал в своем обращении к гражданам, опубликованном в его Telegram-канале.
По словам украинского президента, новые санкции не убедили Россию, а мир продолжает наблюдать за происходящим издалека.
«Мы остались в одиночку в защите нашей страны. Кто готов воевать вместе с нами? Честно. Не вижу таких», — сказал Зеленский.
Он добавил, что вчера провел множество телефонных переговоров с зарубежными коллегами и «партнерами» страны, а принимать Украину в НАТО и Евросоюз так и не хотят.
«Я спрашиваю у них: "С нами ли вы?" Они отвечают, что с нами, но нас с собой в альянс они брать не готовы. Я спросил сегодня у 27 лидеров Европы, будет ли Украина в НАТО, спросил прямо. Все боятся, не отвечают», - сказал глава государства.
При этом он отметил, что рано или поздно начнется диалог между Россией и Украиной, чтобы прекратить боевые действия.
«России рано или поздно придется говорить с нами, говорить, как закончить боевые действия и остановить это вторжение. Чем раньше разговор начнется, тем меньшими будут потери», - отметил в своем обращении Зеленский.
Ранее Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в стране. Провести ее поручено за 90 дней.