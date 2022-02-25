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18 минут назад

Россию захотели исключить из Совбеза ООН

Елена Прошина

Члены Палаты представителей Конгресса США приступили к обсуждению резолюции с призывом исключить Москву из Совета Безопасности ООН, сообщает «Свободная пресса».

Россию захотели исключить из Совбеза ООН
Фото: ReutersReuters

Как следует из документа, операция РФ на Украине и поддержка ДНР и ЛНР «представляют прямую угрозу международному миру и безопасности». Также говорится, что это «противоречит обязанностям и обязательствам (Москвы) как постоянного члена Совета Безопасности ООН».

Ряд конгрессменов из обеих партий инициативу поддержали. Отмечается, что такого рода исключение невозможно, так как резолюции, которые принимаются отдельно в каждой палате американского Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Исполнительная ветвь власти вправе игнорировать подобные документы.

Кроме того, Москва может наложить право вето на данное решение стран-участниц.

Ранее в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об обращении к Генеральной ассамблее ООН об исключении России из состава организации. Такой же проект подготовлен украинскими депутатами и к ОБСЕ с призывом исключить Москву из ее состава.

Также в парламенте Украины зарегистрировали еще один проект постановления, обращенный к Совету Европы, с просьбой о прекращении членства России в нем.

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