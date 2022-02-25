Мадуро назвал виновников эскалации напряженности на Украине

Венесуэльский президент Николас Мадуро считает, что обострение ситуации вокруг Украины стало следствием невыполнения Минских соглашений в результате действий стран Североатлантического альянса, которых к этому подстрекали Соединенные Штаты, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал главы Боливарианской республики.
«Отступление от этих соглашений стало нарушением международного права и привело к появлению серьезных угроз для Российской Федерации, ее территориальной целостности и суверенитета, а также стало препятствием для хороших отношений между соседними странами», — считает глава государства.
Он призвал решить конфликт дипломатическим путем. Мадуро также судил западные санкции в отношении Москвы, назвав их незаконными и нарушающими права человека.
Ранее президент Венесуэлы выразил поддержку президенту России Владимиру Путину на фоне ситуации вокруг Украины.
«Венесуэла всегда будет с Путиным и Россией… Вся поддержка президенту Путину, вся поддержка России», — указал Мадуро.
Как отметил президент Венесуэлы, на всех этапах конфликта в Донбассе Путин приглашал стороны к диалогу, «его результатом стали Минские соглашения».