Дочь Назарбаева сложила полномочия депутата парламента

"Трагические январские события показали, что без мирного неба, без единства народа Казахстана не будет процветания и дальнейшего развития нашей страны. Все случившееся - это огромная трагедия всего нашего народа. Считаю, что необходимо провести тщательное и объективное расследование всего произошедшего, в результате которого виновные должны понести справедливое наказание, а невиновные должны быть освобождены", - отметил она.