Дочь Назарбаева сложила полномочия депутата парламента

Дарига Назарбаева, дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, заявила о сложении полномочий депутата Мажилиса (нижней палаты парламента). Об этом в пятницу сообщил казахстанский портал Zakon.kz.
"Сегодня я приняла решение сложить полномочия депутата Мажилиса парламента и полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности", - говорится в обращении Назарбаевой, опубликованном на портале.
Назарбаева выразила благодарность казахстанцам, голосовавшим за партию "Нур Отан" ("Свет отечества"), однопартийцам и руководству страны за оказанное доверие.
"Трагические январские события показали, что без мирного неба, без единства народа Казахстана не будет процветания и дальнейшего развития нашей страны. Все случившееся - это огромная трагедия всего нашего народа. Считаю, что необходимо провести тщательное и объективное расследование всего произошедшего, в результате которого виновные должны понести справедливое наказание, а невиновные должны быть освобождены", - отметил она.
Назарбаева призвала народ Казахстана продемонстрировать единство и сплоченность ради сохранения настоящего и будущего страны, ее национального суверенитета и независимости. "Буду и дальше служить своей стране и ее интересам. И должности для этого не нужны", - заявила она.
58-летняя Назарбаева занимала должность депутата Мажилиса с января 2021 года. В разные годы работала председателем Сената (верхней палаты парламента), заместителем премьер-министра Казахстана, директором Фонда первого президента республики.