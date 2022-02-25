В Киеве прогремели взрывы

Стало известно о нескольких взрывах в Киеве.

Фото: Телеграм-канал Mash Телеграм-канал Mash

Об этом сообщают местные жители и СМИ.

Речь идет о взрывах в разных районах Киева в 04:22. В частности, они были слышны в Печерском и Голосеевском районах столицы Украины, а также на Позняках.

В районе Троещины в Киеве раздалось шесть взрывов.