В Киеве прогремели взрывы

Стало известно о нескольких взрывах в Киеве.
Об этом сообщают местные жители и СМИ.
Речь идет о взрывах в разных районах Киева в 04:22. В частности, они были слышны в Печерском и Голосеевском районах столицы Украины, а также на Позняках.
В районе Троещины в Киеве раздалось шесть взрывов.
Ранее бойцы 53-й бригады Вооруженных сил Украины, добровольно сложившие оружие во время боев на линии соприкосновения в Донбассе, призвали своих сослуживцев последовать их примеру и прекратить сопротивление и сохранить свои жизни.