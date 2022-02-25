Зеленский объявил всеобщую мобилизацию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о проведении в стране всеобщей мобилизации, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий указ президента, опубликованный на его сайте.

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Указ был размещен на сайте главы украинского государства в ночь на пятницу, однако в настоящее время доступ к сайту получить не удается.

«Объявить и провести всеобщую мобилизацию», — говорится в документе, на который ссылается агентство.

Решение о мобилизации принято «с целью обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил Украины и других военных формирований», отмечается в указе. Согласно документу, мобилизация будет проведена в Киеве и на территории всех областей Украины в течение 90 дней.

На военную службу будут призваны военнообязанные, резервисты и привлечены транспортные средства для обеспечения нужд армии и силовых структур Украины. Призыв должны произвести местные органы исполнительной власти. Также они должны временно обеспечить предоставление зданий, сооружений, земельных участков, транспортных и других материально-технических средств, а также услуг ВСУ, Национальной гвардии Украины, Службе безопасности Украины и другим силовым структурам.