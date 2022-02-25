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57 минут назад

СМИ: Россию предлагают исключить из Совбеза ООН

Свободная пресса

Члены Палаты представителей Конгресса США приступили к обсуждению резолюцию с призывом исключить Россию из Совета Безопасности ООН. В ней сказано, что операция России на Украине и поддержка ДНР и ЛНР «представляют прямую угрозу международному миру и безопасности». Кроме того, в ней говорится, что это «противоречит обязанностям и обязательствам (РФ. – Авт.) как постоянного члена Совета Безопасности ООН».

Россию захотели исключить из Совбеза ООН
Фото: ReutersReuters

Как отмечает портал Axios со ссылкой на свои источники, ряд конгрессменов из обеих партий уже поддержал инициативу. При этом издание добавляет, что такого рода исключение невозможно, так как резолюции, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такого рода документы.

Ранее «Свободная пресса» писала о том, что президент России Владимир Путин заявил, что конечной целью объявленной военной операции является свержение киевского режима.

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