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1 час назад

Заболеваемость коронавирусом начала снижаться по всему миру

Ferra.ru

Всемирная организация здравоохранения заявила о снижении заболеваемости коронавирусом по всему миру.

Заболеваемость коронавирусом начала снижаться по всему миру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что показатели снизились на 21%, также стало меньше умирать от коронавируса: данные говорят о снижении смертности на 8%. При этом в Западно-Тихоокеанском регионе заболеваемость увеличилась на 29%, но в других регионах, особенно в Восточном Средиземноморье, снизилась на 34%.

«В организацию поступили сообщения о заражении 12793962 человек. Зарегистрировано 67519 летальных исходов», — отметили в ВОЗ.

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