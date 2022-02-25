Япония анонсировала новые санкции против России

На фоне проведения Россией спецоперации в Донбассе официальный Токио принял решение ввести новые санкции против РФ, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на премьер-министра Японии Фумио Кисиду.

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По его словам, в качестве новых мер ограничения вводится запрет на выдачу виз некоторым гражданам РФ. Также в список новых санкций также входят заморозка активов частных лиц и организаций, а также ограничение экспорта в Россию товаров, которые могут быть использованы в военных целях.

24 февраля российский президент Владимир Путин сообщил о намерении провести военную операцию на Украине. В своем обращении к россиянам он заявил, что прямое нападение на РФ приведет к разгрому агрессора. В этот же день прогремели взрывы в некоторых городах Украины.

Президент США Джо Байден назвал вторжение Москвы на Украину нарушением международного права, указав на то, что власти России отвергли все попытки США в решении проблемы безопасности. Также глава Белого дома объявил о введении антироссийских санкций.