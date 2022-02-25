Зеленский заявил о бесстрашии перед Россией

«Сегодня мы слышали из Москвы, что они хотят говорить о нейтральном статусе Украины... Мы не боимся России, мы не боимся говорить с Россией, мы не боимся говорить про все, про гарантии безопасности для нашего государства, не боимся говорить про нейтральный статус», — сказал Зеленский.