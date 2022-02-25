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35 минут назад

ВОЗ выделила $3,5 млн на гуманитарную помощь населению Украины

ТАСС

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выделила $3,5 млн на оказание срочной гуманитарной помощи населению Украины. Об этом сообщил в четверг вечером в Женеве гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

ВОЗ выделила $3,5 млн на гуманитарную помощь населению Украины
Фото: ReutersReuters

Средства в размере $3,5 млн были выделены из чрезвычайного фонда ВОЗ "для осуществления срочных медицинских поставок", отметил он.

"Ожидается, что гуманитарная поддержка будет расти после дальнейшей оценки потребностей", - пояснил гендиректор.

Гебрейесус выразил глубокую обеспокоенность состоянием здоровья жителей Украины "в условиях эскалации кризиса".

"Система здравоохранения должна продолжать функционировать", - подчеркнул он.

Глава ВОЗ призвал "все стороны" уделить максимальное внимание тому, чтобы учреждения здравоохранения, медработники, медицинский транспорт и пациенты не становились мишенями во время боев. Организация "продолжит вести мониторинг и информировать о таких инцидентах", заверил он. Гебрейесус призвал также обеспечить "устойчивый и безопасный доступ к гуманитарной помощи".

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

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