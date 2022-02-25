ВОЗ выделила $3,5 млн на гуманитарную помощь населению Украины

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выделила $3,5 млн на оказание срочной гуманитарной помощи населению Украины. Об этом сообщил в четверг вечером в Женеве гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Фото: Reuters Reuters

Средства в размере $3,5 млн были выделены из чрезвычайного фонда ВОЗ "для осуществления срочных медицинских поставок", отметил он.

"Ожидается, что гуманитарная поддержка будет расти после дальнейшей оценки потребностей", - пояснил гендиректор.

Гебрейесус выразил глубокую обеспокоенность состоянием здоровья жителей Украины "в условиях эскалации кризиса".

"Система здравоохранения должна продолжать функционировать", - подчеркнул он.

Глава ВОЗ призвал "все стороны" уделить максимальное внимание тому, чтобы учреждения здравоохранения, медработники, медицинский транспорт и пациенты не становились мишенями во время боев. Организация "продолжит вести мониторинг и информировать о таких инцидентах", заверил он. Гебрейесус призвал также обеспечить "устойчивый и безопасный доступ к гуманитарной помощи".