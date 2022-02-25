Зеленский обратился с просьбой к ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран Евросоюза поддержать миротворческую операцию ООН в стране и ввести санкции против России с наложением эмбарго на торговлю нефтью и газом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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По его словам, необходимо «немедленно принять мощные экономические и финансовые санкции» против России. Он также призвал отключить Россию от SWIFT и помочь украинской армии вооружением и боеприпасами.

Политик добавил, что Украина нуждается в гарантиях безопасности и европейской перспективе.