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1 час назад

МИД Британии: Лондон не успокоится, пока не разрушит экономику России

Газета.Ruиещё 1

Великобритания не успокоится до тех пор, пока не разрушит экономику России. Об этом заявила глава британского Форин-офиса Лиз Трасс, следует из сообщения, опубликованного на сайте ведомства.

В Британии пообещали полностью разрушить экономику России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы не успокоимся, пока экономика России не будет разрушена, а суверенитет и территориальная целостность Украины не восстановлены", - указано в сообщении.

По ее словам, санкции окажут незамедлительные последствия для "богатой элиты России и внутреннего окружения" президента РФ Владимира Путина.

Ранее стало известно, что Великобритания работает с союзниками над тем, чтобы отключить Россию от SWIFT. До этого президент США Джо Байден объявил о введении новых санкций и экспортных ограничений против России на фоне спецоперации по защите Донбасса.

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