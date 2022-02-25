В Британии пообещали полностью разрушить экономику России

Великобритания не успокоится до тех пор, пока не разрушит экономику России. Об этом заявила глава британского Форин-офиса Лиз Трасс, следует из сообщения, опубликованного на сайте ведомства.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Мы не успокоимся, пока экономика России не будет разрушена, а суверенитет и территориальная целостность Украины не восстановлены", - указано в сообщении.

По ее словам, санкции окажут незамедлительные последствия для "богатой элиты России и внутреннего окружения" президента РФ Владимира Путина.

Ранее стало известно, что Великобритания работает с союзниками над тем, чтобы отключить Россию от SWIFT. До этого президент США Джо Байден объявил о введении новых санкций и экспортных ограничений против России на фоне спецоперации по защите Донбасса.