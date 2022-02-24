На Украине назвали число погибших из-за военных действий

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в результате военных действий в стране погибли 57 человек, еще 169 ранены, пишет ТАСС .

"По оперативной информации, которую мы получили от нашей экстренной медицинской помощи, уже есть 169 раненых и 57 летальных исходов. Мы сейчас не делим военные и невоенные [потери] - это украинцы", - сказал Ляшко в эфире телеканала "1+1".

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, и гражданскому населению ничего не угрожает. Как пояснили в ведомстве, выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины.