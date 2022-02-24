Вице-премьер Канады заговорила по-русски после объявления санкций

«И моим друзьям в России я хочу сказать прямо и четко: наша ссора не с российским народом, а с президентом Путиным и с теми, кто его окружает и поддерживает, с теми, кто сделал кровавый выбор атаковать суверенную демократическую страну», - сказала Фриланд.