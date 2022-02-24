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27 минут назад

Вице-премьер Канады заговорила по-русски после объявления санкций

Вероника Полынина

Вице-премьер Канады Христя Фриланд заговорила по-украински и по-русски после объявления новых санкций в отношении РФ, передает РИА «Новости».

Вице-премьер Канады заговорила по-русски после объявления санкций
Фото: ReutersReuters

Фриланд обратилась к украинцам со словами: «Ще не вмерла Україна» («Не погибла еще Украина»). После этого канадский премьер заговорила по-русски.

«И моим друзьям в России я хочу сказать прямо и четко: наша ссора не с российским народом, а с президентом Путиным и с теми, кто его окружает и поддерживает, с теми, кто сделал кровавый выбор атаковать суверенную демократическую страну», - сказала Фриланд.

Христя Фриланд занимает пост заместителя премьер-министра и министра финансов Канады. Мать Фриланд – этническая украинка, родилась в американском секторе оккупации Германии в Баварии.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о санкциях в отношении 58 физических и юридических лиц из России, включая представителей российских элит и членов их семей. По словам Трюдо, ограничения затрагивают членов Совета Безопасности РФ, глав Минобороны, Минюста и Минфина России, а также ряд крупнейших российских банков.

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