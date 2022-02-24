Байден заявил о "полном разрыве" российско-американских отношений

Российско-американские отношения переживают сегодня «полнейший разрыв». Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме, передает РИА «Новости».
«На данный момент в российско-американских отношениях полный разрыв, если они продолжат движение по этому пути», - сказал Байден.
Он пообещал России «холодные дни» и заявил, что большинство стран мира находятся в оппозиции к действиям российского руководства.
По мнению Байдена, президент РФ планирует воссоздать Советский Союз.
«Вы слышали его речь, он почти час рассказывал, почему он движется на Украину. У него более широкие амбиции на Украине, он хочет воссоздать бывший Советский Союз. Вот о чем это», - заявил американский лидер.
По его мнению, эти амбиции противоречат тому, в какой точке сейчас находится мир.
Также Байден сообщил, что не планирует переговоров с президентом России Владимиром Путиным, и заявил о готовности ввести персональные санкции в отношении него.
«Это не блеф, эта возможность на столе», - пояснил Джо Байден.