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50 минут назад

Байден заявил о "полном разрыве" российско-американских отношений

Вероника Полынина

Российско-американские отношения переживают сегодня «полнейший разрыв». Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме, передает РИА «Новости».

Байден заявил о "полном разрыве" российско-американских отношений
Фото: EPAEPA

«На данный момент в российско-американских отношениях полный разрыв, если они продолжат движение по этому пути», - сказал Байден.

Он пообещал России «холодные дни» и заявил, что большинство стран мира находятся в оппозиции к действиям российского руководства.

По мнению Байдена, президент РФ планирует воссоздать Советский Союз.

«Вы слышали его речь, он почти час рассказывал, почему он движется на Украину. У него более широкие амбиции на Украине, он хочет воссоздать бывший Советский Союз. Вот о чем это», - заявил американский лидер.

По его мнению, эти амбиции противоречат тому, в какой точке сейчас находится мир.

Также Байден сообщил, что не планирует переговоров с президентом России Владимиром Путиным, и заявил о готовности ввести персональные санкции в отношении него.

«Это не блеф, эта возможность на столе», - пояснил Джо Байден.

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