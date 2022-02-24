Шольц заявил о серьезности ситуации вокруг Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц в своем обращении к гражданам обратил внимание на то, что ситуация, складывающаяся вокруг Украины, «очень серьезная».
«Мы не видели такого в Европе 75 лет», - сказал канцлер ФРГ.
Как пишет ТАСС, в своем обращении Шольц заявил, что происходящее на Украине является попыткой «сдвинуть границы силовым путем, возможно, убрать целую страну с мировой карты».
По мнению канцлера ФРГ, Россия намерена "повернуть время назад", но возврата к старым временам нет. Он также подчеркнул, что Запад предупреждал Москву неоднократно о том, что не следует начинать военные действия на Украине.
"За это Москва заплатит высокую цену", - заявил Шольц.
Он пообещал, что санкции серьезно затронут российскую экономику.
"Одновременно мы должны побеспокоиться о том, чтобы этот конфликт не перекинулся на другие страны Европы", - добавил он.