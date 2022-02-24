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23 минуты назад

Шольц заявил о серьезности ситуации вокруг Украины

Елена Прошина

Канцлер Германии Олаф Шольц в своем обращении к гражданам обратил внимание на то, что ситуация, складывающаяся вокруг Украины, «очень серьезная».

Шольц заявил о серьезности ситуации вокруг Украины
Фото: ReutersReuters

«Мы не видели такого в Европе 75 лет», - сказал канцлер ФРГ.

Как пишет ТАСС, в своем обращении Шольц заявил, что происходящее на Украине является попыткой «сдвинуть границы силовым путем, возможно, убрать целую страну с мировой карты».

По мнению канцлера ФРГ, Россия намерена "повернуть время назад", но возврата к старым временам нет. Он также подчеркнул, что Запад предупреждал Москву неоднократно о том, что не следует начинать военные действия на Украине.

"За это Москва заплатит высокую цену", - заявил Шольц.

Он пообещал, что санкции серьезно затронут российскую экономику.

"Одновременно мы должны побеспокоиться о том, чтобы этот конфликт не перекинулся на другие страны Европы", - добавил он.

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