Шольц заявил о серьезности ситуации вокруг Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц в своем обращении к гражданам обратил внимание на то, что ситуация, складывающаяся вокруг Украины , «очень серьезная».

Как пишет ТАСС , в своем обращении Шольц заявил, что происходящее на Украине является попыткой «сдвинуть границы силовым путем, возможно, убрать целую страну с мировой карты».

По мнению канцлера ФРГ, Россия намерена "повернуть время назад", но возврата к старым временам нет. Он также подчеркнул, что Запад предупреждал Москву неоднократно о том, что не следует начинать военные действия на Украине.