Канада заявила о дополнительных санкциях против России

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о дополнительных санкциях против России из-за ситуации в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

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Под новые санкции попали члены Совета Безопасности России, главы Минфина, Минобороны и Минюста.

Ранее Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз введет жесточайшие санкции против России. По словам Борреля, это будет самый строгий пакет санкций из когда-либо применявшихся.