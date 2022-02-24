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25 минут назад

Канада заявила о дополнительных санкциях против России

Lenta.ru

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о дополнительных санкциях против России из-за ситуации в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

Канада заявила о дополнительных санкциях против России
Фото: ReutersReuters

Под новые санкции попали члены Совета Безопасности России, главы Минфина, Минобороны и Минюста.

Ранее Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз введет жесточайшие санкции против России. По словам Борреля, это будет самый строгий пакет санкций из когда-либо применявшихся.

24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что военная операция Москвы в Донбассе нацелена на предотвращение глобальной войны.

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