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1 час назад

Британия готова дать убежище украинскому руководству

Газета.Ru

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна готова предоставить убежище для руководства Украины в связи с сложившейся ситуацией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Джонсон заявил о готовности дать убежище украинскому руководству
Фото: Frank Augstein/APFrank Augstein/AP

«Конечно, мы предоставим всю поддержку», — сказал британский премьер.

Ранее Джонсон пообещал «выдавить» Россию из мировой экономики и и запретить российским компаниям торговать в долларах и фунтах. Кроме того, страна ограничит размер вкладов российских граждан в британских банках.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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