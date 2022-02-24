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1 час назад

Кулеба не смог вернуться на Украину из США

Вероника Полынина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не смог вернуться на Украину из США в связи с отменой авиарейсов. Об этом сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, передает ТАСС.

Кулеба не смог вернуться на Украину из США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Могу, например, сказать, что мой министр не мог попасть на Украину. Он летел из Вашингтона и Нью-Йорка, где принимал участие в различных встречах и заседании Совета Безопасности ООН, но не смог попасть на Украину», - рассказал посол в эфире телеканала Sky News.

По его словам, Кулеба приземлился в одном из европейских городов и теперь добирается на родину наземным транспортом.

Дипломат также заявил, что украинская сторона предлагает НАТО ввести бесполетную зону над Украиной в связи с началом военной операции РФ. Ранее с таким требованием к Евросоюзу обратился президент Украины Владимир Зеленский.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины.

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