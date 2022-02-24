Кулеба не смог вернуться на Украину из США

«Могу, например, сказать, что мой министр не мог попасть на Украину. Он летел из Вашингтона и Нью-Йорка, где принимал участие в различных встречах и заседании Совета Безопасности ООН, но не смог попасть на Украину», - рассказал посол в эфире телеканала Sky News.