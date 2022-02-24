Украинские депутаты призвали Зеленского начать переговоры с Россией

Группа украинских депутатов во главе с Вадимом Новинским обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой незамедлительно начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Обращение опубликовано в Facebook Новинского.

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«Владимир Александрович! Обращаемся к Вам с просьбой незамедлительно начать переговоры с президентом Российской Федерации об условиях прекращения кровавого противостояния и заключения соответствующего договора», - говорится в обращении.

Депутаты констатировали, что мирный переговорный процесс по Донбассу оказался провален, и дипломатические споры о статусе «отдельных районов» остались в прошлом.

«А в настоящем – воюющие многотысячные армии, угроза жизням наших соотечественников, а также города и села, предприятия и инфраструктура, памятники архитектуры и культурного наследия, которые могут быть принесены в жертву политическим амбициям под прикрытием патриотической риторики», - заявили депутаты.

По мнению авторов обращения, в настоящее время «речь идет о благоразумии, о сохранении человеческих жизней и о возможности сохранения самой государственности Украины».

Новинский и его соратники также призвали Верховную раду немедленно сформировать уполномоченную депутатскую группу для проведения стратегических консультаций с обеими палатами российского парламента.