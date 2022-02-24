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1 час назад

ЕС выпустил рекомендации по полетам в районах Москвы и Ростова

Елена Прошина

Агентство авиационной безопасности Евросоюза выпустило рекомендации по полетам в районах Минска, Кишинева, Москвы и Ростова-на-Дону. Релиз опубликован на сайте организации.

ЕС выпустил рекомендации по полетам в районах Москвы и Ростова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ответ на разворачивающийся конфликт, направленный против Украины, Агентство авиационной безопасности ЕС опубликовало обновление Информационного бюллетеня о зоне конфликта. Оно расширяет затронутое воздушное пространство, чтобы включить районы полетной информации Кишинева и Минска. Также обновление рекомендует эксплуатантам воздушных судов проявлять осторожность при выполнении полетов во всем районе полетной информации Москвы и Ростова-на-Дону», — говорится в релизе.

В тексте на сайте агентства отметили, что «эксплуатантам не следует выполнять полеты в указанном воздушном пространстве в связи с повышенной военной активностью, которая может включать запуски ракет средней дальности».

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