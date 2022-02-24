«Не поддаются никакой логике»: сенатор о заявлениях Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский недостаточно квалифицирован, чтобы выполнить свои профессиональные обязанности. В связи с этим к его заявлениям необходимо относиться «достаточно критично». Таким образом оценила его обращение к россиянам сенатор Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди в разговоре с «Известиями».

По ее мнению, более ранние высказывания и заявления президента Украины также «не поддаются никакой логике». Помимо этого, они «вызывают сомнения в его политической и психоэмоциональной адекватности».

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Как пояснила Ковитиди, главной целью российской спецоперации по защите Донбасса остается именно защита мирных граждан ДНР, ЛНР, а также россиян, которые проживают на данной территории. Кроме того, «высшей ценностью является жизнь человека», для чего и проводится эта спецоперация. По этой причине ее можно назвать миротворческой, заявила сенатор.

В заключение Ковитиди отметила, что российская спецоперация прежде всего несет мир. Помимо этого, действия страны направлены на «сохранение европейской системы безопасности», так как все происходящее после 2014 года на Украине постепенно становится «опасным и для всей Европы».

В ночь на четверг, 24 февраля, Зеленский обратился к гражданам России. На видео, публикуемом в его Telegram-канале, украинский лидер заявил, что украинцы и россияне — разные, но «это не повод быть врагами». Он отметил, что Украина не представляет угрозу для россиян и не хочет «ни холодной, ни горячей, ни гибридной» войны. При этом президент заключил, что страна продолжит «защищаться», если все это не прекратится.

Позднее стало известно о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета на ближайшем заседании даст правовую оценку призывам президента Украины к россиянам начать протесты против спецоперации в ДНР и ЛНР, а также заявлений о создании антироссийской коалиции со странами Запада. Об этом в четверг сообщил на брифинге глава комиссии, заместитель председателя комитета СФ по международным делам Андрей Климов.

"На ближайшем заседании нашей комиссии мы дадим политико-правовую оценку акту неприкрытого вмешательства в дела РФ, попытке что-то дестабилизировать…, [президент Украины Владимир] Зеленский находит время для вмешательства во внутренние дела РФ, нарушая тем самым наше законодательство, в том числе уголовное", - сказал Климов, отвечая на вопрос о заявлениях президента Украины.

По словам Климова, подобные призывы являются провокацией.

"Ни в коем случае нельзя принимать за чистую монету подрывные призывы. Те люди, которые на это поведутся - они будут не в правовом поле, во-первых, во-вторых, будут лить воду на мельницу тех, кому не нужна Россия в принципе", - сказал Климов.

Сенатор напомнил, что президент Украины в своих воззваниях не одинок.

"Не так давно президент [США Джо] Байден тоже пытался напрямую поговорить с жителями России, что очень трудно толковать иначе как попытку вмешательства в наши внутренние дела", - сказал Климов, добавив, что подобные действия раскрывают реальные цели Запада. "Дестабилизация нашей политической системы, появление так называемой пятой колонны внутри нашей страны, использование для этого перебежчиков, которые в большом количестве набежали после того, как провалились их намерения сорвать выборы в Госдуму", - сказал сенатор.

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива назвал президента Украины Владимира Зеленского виновным в обострении ситуации с Донбассом и призвал его подать в отставку.

"Как народный депутат Украины я обращаюсь к президенту Зеленскому: ты тот, кто виновен в сегодняшнем кровопролитии, ты тот, на чьей совести сейчас человеческие жизни, ты тот, кто привел мою страну к войне. Сегодня президент Зеленский должен, если у него есть хоть капля совести и здравого смысла, сложить полномочия и уйти в отставку", - сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Депутат подчеркнул, что следует сформировать группу переговорщиков для дипломатического урегулирования конфликта в Донбассе.

"Только переговоры и только отставка Зеленского", - подытожил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит преград к организации переговоров президентов России и Украины, но лишь в том случае, если Киев готов говорить об озабоченностях Москвы в сфере безопасности.

«Если руководство Украины готово об этом говорить», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова помощника президента.

По словам Пескова, Путин сформировал видение того, что Россия ждала бы от Украины – «концептуальные краснолинейные проблемы были решены»: нейтральный статус и отказ от системы вооружений.

«Здесь вопрос, готово ли руководство Украины на это», – добавил Песков.

Власти Украины приняли решение о разрыве дипломатических отношений с Россией. Об этом объявил президент страны Владимир Зеленский.

"Мы разорвали дипломатические отношения с Россией", - заявил он на брифинге.

В то же время он фактически объявил амнистию для всех преступников, которые возьмут в руки оружие и отправятся воевать в Донбасс.

"Мы снимем санкции со всех граждан Украины решением Совета национальной безопасности и обороны, которые готовы с оружием в руках защищать наше государство", - отметил Зеленский.

По его словам, Украина уже выдает оружие "всем желающим" повоевать.

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Австрии Карлом Нехаммером заявил, что не знает, как долго продержится его страна. Об этом написал в четверг в Twitter. глава австрийского правительства.

"По телефону Зеленский описал мне трагическую ситуацию на Украине: "Я не знаю, как долго продержится моя страна". Очевидно, что нам как нейтральной стране не безразличны нарушения международного права, мы помогаем, где можем", - заявил глава австрийского правительства.

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о расторжении дипотношений с Россией является паническим и пропагандистским, считает политолог Сергей Марков. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Украина разрывает дипломатические отношения с Россией. Об этом объявил президент страны Владимир Зеленский в ходе брифинга, трансляция которого ведется на странице офиса главы государства в Facebook.

«Это паническое заявление, не имеющее никакого отношения к реальности. Просто пропагандистский флер. Какие дипломатические отношения, если все дипломаты вывезены с обеих сторон. Российская армия ликвидирует очаги сопротивления ВСУ, и именно на фоне этого звучат подобные заявления», — сказал Марков.

Зеленский, по словам политолога, никогда не являлся реальным президентом Украины, представляя собой только представителя оккупационного режима.

«Украина находится под оккупацией США. И Зеленский не имеет права говорить от имени украинского народа», — подчеркнул Марков.

Граждане Украины вынудили украинского президента Владимира Зеленского ответить на просьбу об отмене обязательного военного учета для женщин страны. Соответствующая петиция к главе государства набрала 25 тысяч подписей украинцев, сообщает сайт для электронных обращений.

«Издевательство над женщинами! Не должны все женщины, имеющие специальность и/или профессию, быть военнообязанными!!!» — гласит заголовок петиции. Автор текста Рашевченко Яна разместила петицию на сайте 23 декабря, но уже за четыре дня ее поддержали необходимое количество украинских граждан. Теперь на требования украинцев ответит лично президент Зеленский.



Рашевченко возмутилась подходом украинских властей к вопросу военной службы женщин. По ее мнению, Киев принял решение без общественных обсуждений, подготовительных мер и переходного периода. «Вроде бы изменился только Перечень, но, согласно ему, ПОЧТИ ВСЕ женщины нашего государства должны быть военнообязанными. Это безобразие!!!» — эмоционально выразила свое отношение автор.

После выхода решения о постановке украинских женщин на военный учет серьезно изменился их порядок жизни. На Украине военнообязанные граждане обязаны раз в три года проходить военные сборы — теперь это относится и к представительницам женского пола. Приказ министерства обороны страны фактически направляет всех женщин в возрасте до 60 лет в запас Вооруженных сил Украины (ВСУ). В перечень попали, например, фотографы и массажисты, менеджеры и бухгалтеры, библиотекари и программисты.