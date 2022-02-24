Белый дом анонсировал заявление Байдена по ситуации на Украине

Президент США Джо Байден в четверг выступит с обращением, где изложит перечень мер, которые будут приняты в ответ на действия России на Украине, пишет РИА Новости с о ссылкой на телеканал CNN.
"В обращении к нации в полдень по времени восточного побережья США (20.00 мск) Байден, как ожидается, представит новые меры, которые могут отрезать Россию от передовых технологий, объявит новые рестрикции в отношении крупных финансовых институтов и введет санкции против дополнительных представителей окружения российского президента Владимира Путина", - говорится в сообщении.
В соответствии с рабочим графиком Байдена, также состоится заседание совета по национальной безопасности и виртуальная встреча с коллегами по "большой семерке".