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1 час назад

Белый дом анонсировал заявление Байдена по ситуации на Украине

Елена Прошина

Президент США Джо Байден в четверг выступит с обращением, где изложит перечень мер, которые будут приняты в ответ на действия России на Украине, пишет РИА Новости с о ссылкой на телеканал CNN.

Белый дом анонсировал заявление Байдена по ситуации на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В обращении к нации в полдень по времени восточного побережья США (20.00 мск) Байден, как ожидается, представит новые меры, которые могут отрезать Россию от передовых технологий, объявит новые рестрикции в отношении крупных финансовых институтов и введет санкции против дополнительных представителей окружения российского президента Владимира Путина", - говорится в сообщении.

В соответствии с рабочим графиком Байдена, также состоится заседание совета по национальной безопасности и виртуальная встреча с коллегами по "большой семерке".

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