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1 час назад

АЗС на Украине ограничили продажу топлива

Елена Прошина

Автозаправочные станции украинских компаний ОККО и WOG заявили об ограничении продаж топлива на один автомобиль до 20 литров. Об этом заявили в пресс-службе этих организаций, сообщает РИА Новости.

АЗС на Украине ограничили продажу топлива
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В целях обеспечения возможности приоритетной заправки специальных служб и критической инфраструктуры наша компания приняла решение ограничить объем заправки до 20 литров. То есть 20 литров — это максимум, который мы будем отпускать на одно авто», — сообщила в Facebook-аккаунте пресс-служба ОККО.

Также в компании отметили, что транспортные средства спецслужб и критической инфраструктуры будут заправляться вне очереди.

Такое же сообщение сделала пресс-служба компании WOG в Facebook-аккаунте.

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