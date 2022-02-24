АЗС на Украине ограничили продажу топлива

Автозаправочные станции украинских компаний ОККО и WOG заявили об ограничении продаж топлива на один автомобиль до 20 литров. Об этом заявили в пресс-службе этих организаций, сообщает РИА Новости.
«В целях обеспечения возможности приоритетной заправки специальных служб и критической инфраструктуры наша компания приняла решение ограничить объем заправки до 20 литров. То есть 20 литров — это максимум, который мы будем отпускать на одно авто», — сообщила в Facebook-аккаунте пресс-служба ОККО.
Также в компании отметили, что транспортные средства спецслужб и критической инфраструктуры будут заправляться вне очереди.
Такое же сообщение сделала пресс-служба компании WOG в Facebook-аккаунте.