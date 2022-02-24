АЗС на Украине ограничили продажу топлива

«В целях обеспечения возможности приоритетной заправки специальных служб и критической инфраструктуры наша компания приняла решение ограничить объем заправки до 20 литров. То есть 20 литров — это максимум, который мы будем отпускать на одно авто», — сообщила в Facebook-аккаунте пресс-служба ОККО.