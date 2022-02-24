В Румынии потребовали проверить компании с акционерами из России

"Румыния, наряду с партнерами, с союзниками по НАТО и ЕС введет существенные санкции против России, - приводит его слова агентство. - <...> Румыния, Минфин должны провести детальный анализ всех компаний, где есть российские акционеры, независимо от того, включены эти акционеры в санкционные списки или нет, и принять необходимые меры. Также мы должны проверить компании, которые получают государственную помощь, чтобы эта помощь не попала к тем, кто включен в санкционные списки".